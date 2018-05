Huawei kiest voor datacentrum in Borssele

Impressie Datacenter The Green Bay Borssele (foto: Omroep Zeeland)

The Green Bay, een verzamelplaats voor digitale gegevens, komt naast de kerncentrale in Borssele te staan. Het datacentrum wil stroom gebruiken van de windmolenparken die voor de Zeeuwse kust komen en van zonneparken.

Wat is een datacentrum?

Een datacentrum is een beveiligde ruimte vol met communicatie- en computerapparatuur waarop data wordt opgeslagen en uitgewisseld met belanghebbenden. In het gebouw van The Green Bay komen straks 22 ruimtes waar computers en servers in gezet worden. "De klant mag zo'n ruimte volledig zelf inrichten, zet daar zijn servers neer en wij zorgen dat het gekoeld blijft en dat er altijd stroom en noodstroom aanwezig is", legt Ouwens uit.

"Huawei gaat bij ons een groot cloudsysteem neerzetten", vertelt commercieel directeur Gerben Ouwens van The Green Bay. "Vergelijkbaar met wat Microsoft, Google en Amazon leveren."

Gerben Ouwens van The Green Bay: 'Eigenlijk wordt dit datacentrum een showcase voor Huawei.'

Ouwens is blij met deze eerste klant. "Het bouwen van een datacentrum is een behoorlijke onderneming, er is een enorme investering mee gepaard. Om die investeerders zover te krijgen dat zij geld ter beschikking stellen, moet je klanten hebben die toezeggen naar het datacentrum te komen."

Showcase voor Huawei

Huawei is in Nederland vooral bekend van mobiele telefoons, maar wereldwijd is het bedrijf volgens Ouwens een van de grootste leveranciers op het gebied van netwerkapparatuur en datacenterapparatuur. Daarom heeft de multinational voor het datacentrum van The Green Bay gekozen. "We hebben een deal met ze gesloten, zij leveren voor dit datacentrum apparatuur aan. Eigenlijk wordt dit datacentrum een showcase voor Huawei."

Impressie interieur datacenter The Green Bay Borssele (foto: Omroep Zeeland)

"Dat betekent dat zij naar hun klanten toe ons datacentrum als voorbeeld kunnen laten zien: 'Zo richten wij datacenters in en zo ziet het eruit als het volledig met Huawei-apparatuur is gevuld.'"

Het datacentrum moet volgend jaar juni/juli 2019 open gaan. Ouwens: "Dan staat het allemaal te zoemen als het goed is."

