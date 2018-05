Gruwel

Van Gool gruwelt van de huidige situatie. Te veel arbeidsmigranten in een huis, woekerhuurprijzen, slechte voorzieningen. Het kan anders, zegt hij. Hij verwijst naar grootschalige huisvesting, zoals in Boskoop waar zo'n 350 arbeidsmigranten samen wonen in een speciaal voor hen gebouwd hotel. Of juist kleinschalige chalets, maar dan wel fatsoenlijk gebouwd en geplaatst. "We hebben deze mensen nodig voor het werk dat wij laten liggen. Dan moeten we hen ook fatsoenlijk huisvesten. Op kleine of juist grote schaal." Van Gool pleit voor speciale huisvesting: "Zo druk je ook niet op de huizenvoorraad van de lokale bevolking. Dus zorg, waar mogelijk, voor aparte huisvesting."

Ook Zeeland kent zo'n grootschalige voorziening: Het Klooster in Rilland. Daar wonen zo'n 200 arbeidsmigranten aan de rand van het dorp. Jaren terug was er veel weerstand tegen, nu hoor je er niet zoveel meer over.

Versnipperd

Kleinschaliger huisvesting is er ook. In een caravan bij fruittelers op het erf, in woningen in kernen of op vakantieparken. Wat waar mag verschilt per gemeente. In de ene gemeente mogen arbeidsmigranten bijvoorbeeld niet op een vakantiepark wonen, in de andere worden ze gedoogd. Dat leidt soms tot frictie. Zoals op vakantiepark Marina Beach in Terneuzen waar eigenaren van vakantiehuisjes lijnrecht tegenover arbeidsmigranten staan. De eigenaren vinden dat de mannen niet thuishoren op een vakantiepark, ze zorgen voor overlast en ruimen hun troep niet op. De gemeente zegt dat ze toch ergens moeten wonen.

En juist dat moet dus veranderen vindt Van Gool: "Laten we het nu goed afspreken. De mensen komen hier om te werken en dat is goed voor de economie. Dan is het onze taak om die mensen ook een goed onderkomen te bieden. Dus gemeentes: regel het nu eens goed."