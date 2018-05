De dag van de fusie voor Demontage Werkplaats Zeeland

Cliƫnten aan het werk in de werkplaats (foto: Omroep Zeeland)

In een grote loods in Goes demonteert en recyclet DWZ goederen die in beslag zijn genomen door de douane. "Die goederen, zoals speelgoedautootjes of elektrische apparaten, worden hier uit elkaar gehaald, zodat ze niet meer terug de markt op kunnen", zegt Sander Bakker van React.

React is sinds 2012 betrokken bij DWZ. De in beslag genomen goederen komen via deze non-profitorganisatie, die strijd voert tegen merkvervalsing, bij de werkplaats terecht. "De verschillende onderdelen gaan dan weer terug naar de industrie, zodat er weer andere producten van gemaakt kunnen worden", legt Bakker uit.

Milieuvriendelijk en sociaal

Het verwerken van de producten gebeurt door mensen met een psychiatrisch achtergrond die daar tot voor kort via Emergis aan het werk gingen. Toen Emergis onlangs besloot hier niet langer mee door te gaan, moest React volgens Bakker op zoek naar nieuwe partners. "Dit is een fantastisch project, voor het milieu en voor mensen die het moeilijk vinden om aan werk te komen. Dat wilden we graag behouden. Alleen kunnen we dat niet alleen."

In de loods staan stapels in beslag genomen goederen (foto: Omroep Zeeland)

React vond in korte tijd twee nieuwe partners in de net zo enthousiaste bedrijven A&M Recycling uit Rotterdam en de geestelijke zorginstelling Zeeuwse Gronden uit Terneuzen. "We waren op zoek naar een partner die ons kon helpen met onze medewerkers en een partner die onze verschillende goederen weer kan gebruiken", aldus Bakker. "Dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee."

De onzekerheid is voorbij

"Wij bieden een beschermde woonomgeving aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte, maar dagbesteding is ook een belangrijk speerpunt voor onze cliënten", vertelt Jan van Blarikom van Zeeuwse Gronden. "Wij zochten nog naar een plek waar vraag is naar technische vaardigheden, dus dit was een unieke gelegenheid."

De drie bedrijven hebben volgens Van Blarikom grote plannen. "We zullen zeker uitbreiden buiten Zeeland. Het was even een onzekere tijd voor de mensen die hier werken, maar die tijd is nu zeker voorbij", besluit hij met een glimlach.