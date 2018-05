Schilder en zijn naakte muze vormen poster Film by the Sea

De poster voor de 20e editie van Film by the Sea, gemaakt door Aat Verhoen. (foto: Film by the Sea)

De titel van het schilderij is Schilder met zijn model. Aat Velthoen is geen onbekende op het festival. Niet alleen bezoekt hij het festival geregeld, zijn partner Hedy d'Ancona was jarenlang voorzitter van het filmfestival. Ook maakte hij het beeld voor de Grand Acting Award en de Life Time Achievement Award.

"Omdat het het vierde lustrum is, hebben we gezegd: 'Nou moet het ook iets bijzonders worden'", legt voorzitter van de raad van bestuur Wim Dijkstra uit. "Soms moet je op de goede dingen even heel lang wachten." Film by the Sea wilde graag een vrolijke poster, met een knipoog. Dat is gelukt, vindt Dijkstra: "Hij kust een naakte vrouw, maar tegelijkertijd is het een pantoffelheld. Het is een ironisch beeld, maar tegelijkertijd ook heel lief."

Wim Dijkstra over de poster: "Het is een ironisch, maar ook lief beeld."

Het festival vraagt ieder jaar een andere kunstenaar of fotograaf om de poster te ontwerpen. "Het festival gaat om film en literatuur", verklaart Dijkstra. "Als je de poster dan in de kunstwereld zoekt, dan heb je de kunst- en de cultuurwereld op een hele mooie manier bij elkaar gebracht."

Film by the Sea wordt dit jaar voor de 20e keer georganiseerd en vindt plaats van 7 tot en met 16 september.