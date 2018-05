Kruisboog en doorgeladen geweer in Tholen, PVV wil actie

Sinds kort heeft Tholen geen eigen politiebureau meer. Het enige kantoortje dat de politie nog overheeft is een steunpunt in het gemeentehuis. Daar kunnen agenten hun administratie bijhouden, maar inwoners van Tholen kunnen er geen aangifte meer doen. PVV-raadslid Vincent Bosch vindt dat onbegrijpelijk. Hij ziet de overlast toenemen en spreekt zelfs van straatterreur in Tholen.

Met elkaar op de vuist

Daarom pleit hij in schriftelijke vragen voor de terugkeer van een volwaardig politiebureau in de gemeente Tholen. Ook wil hij dat er cameratoezicht komt in wijken met problemen. Hij stelde zijn vragen begin april, nadat een lang slepende burenruzie in de Kotterstraat volledig uit de hand liep. Meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist. Uiteindelijk is één persoon aangehouden.

Volgens Bosch gaat het niet om een incident. Hij ziet op meer plaatsen in de gemeente Tholen grote problemen ontstaan. In Sint-Maartensdijk hoort hij verhalen van mensen die in hun straat met een mes op de keel hun portemonnee moeten afstaan. Ook zegt hij dat de snackbar aan de haven al meerdere keren is overvallen. Verder spreekt hij van een inbraakgolf waarbij dieven het in korte tijd onder meer twee keer op hetzelfde huis hadden gemunt.

Geen crimineel nest

Daarom wil de PVV dat Tholen weer een eigen politiebureau krijgt. Volgens Bosch duurt het nu veel te lang voordat agenten ter plekke zijn als ze een melding krijgen. "Nu moet de politie uit Bergen op Zoom komen en soms uit Goes en zelfs uit Middelburg. Dat duurt veel te lang." Bosch is niet bang dat hij met zijn alarmerende verhalen Tholen neerzet als een crimineel nest: "Het is hier geweldig wonen en dat moeten we zo zien te houden."

Zilver: onveilige situatie voetgangers

PvdA wil veilige oversteekplaats voor voetgangers (foto: Omroep Zeeland)

Het zilver gaat naar de PvdA in Terneuzen. De partij maakt zich grote zorgen over de onveilige situatie voor voetgangers bij het nieuwe winkelcentrum aan de Kennedylaan. Zo is er vanuit de Kerkhoflaan naar de Kennedylaan niet eens een voetpad richting de oversteekplaats. De PvdA wil dat de gemeente de onveilige situatie op korte termijn gaat aanpakken door er een fatsoenlijk voetpad aan te leggen.

Brons: gratis openbare toiletten

50PLUS wil meer gratis openbare toiletten in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het brons gaat naar 50PLUS in Terneuzen. Die partij kwam deze maand op voor mensen die nodig naar de wc moeten. Raadslid Johan Hessing wil dat er bij grote winkelcentra, marktpleinen en bushaltes gratis openbare toiletten komen om mensen met hoge nood tegemoet te komen. Ook moeten mensen gratis naar de wc kunnen in gemeentekantoren. En 50PLUS wil dat er ook overal bordjes komen waarop staat hoe je bij die gratis wc's kunt komen.

Dat kan beter!

Voor de politieke misser van de maand blijven we in Zeeuws-Vlaanderen. De SP in Terneuzen maakt zich hard voor een nieuw kinderpardon. Een logische stap zou dan zijn dat die partij dan zélf met een voorstel in de gemeenteraad zou komen. Maar de SP pakt dat een stuk onhandiger aan.

Kinderpardon

De partij wil namelijk een motie van GroenLinks uit...u leest het goed....januari 2012 nog eens uit de kast halen. Daarin staat dat Terneuzen een brief naar de minister van Immigratie en Asiel - dat ministerie bestaat niet meer - moet schrijven om aan te dringen op een kinderpardon. Maar...dat heeft de gemeente Terneuzen destijds keurig gedaan. En eind 2012 kwam dat kinderpardon er ook. Motie uitgevoerd zou je zeggen.

Maar in schriftelijke vragen verzoekt de SP om nóg een keer een brief naar het ministerie - dat dus niet meer bestaat - te sturen om het standpunt van 2012 te bekrachtigen. Dat is een rare actie. En daarom zegt de politieke redactie van Omroep Zeeland tegen de SP in Terneuzen:

Dat kan beter! (foto: OZ)

