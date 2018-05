WOII-granaat tot ontploffing gebracht bij Breskens

De granaat werd gevonden op het terrein van een camping bij Breskens, waar de eigenaar chalets wil neerzetten. Omdat er in het gebied in de Tweede Wereldoorlog heftig is gevochten en er daarom mogelijk onontplofte explosieven kunnen liggen, wordt standaard een bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij werd deze granaat gevonden.

Geschutsmunitie

Een brisantgranaat is geschutsmunitie van afweergeschut of mobiele artillerie. Het explosief woog ruim negentig kilo, waarvan zo'n twaalf kilo springstof. De vernietigende werking van brisantgranaten komt vooral door de scherven die door de explosie in het rond worden geslingerd.

Brisantgranaat gevonden bij Breskens (foto: Wijkagent Henk Wiegman)

De gemeente en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de granaat samen geruimd. De explosie liet volgens wijkagent Henk Wiegman een flinke krater achter.

Volgens een gemeentewoordvoerder zal het voorlopig niet het laatste explosief uit de Tweede Wereldoorlog zal zijn wat in de Zeeuws-Vlaamse kustregio wordt gevonden. "De komende decennia zullen er nog heel wat explosieven zoals deze uit de grond naar boven komen", aldus de woordvoerder.

