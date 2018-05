Wethouders Kapelle blijven ook de komende vier jaar nog op het pluche

Raadszaal Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Daarmee krijgt de gemeente dus een verlenging van de vorige coalitie, die ook al uit dezelfde drie partijen bestond. Wel is de meerderheid van de coalitie in de gemeenteraad na de verkiezingen afgenomen doordat zowel de SGP als het CDA een zetel hebben verloren ten opzichte van de vorige periode.

Gemeentebelang

Er was eerder nog sprake van dat ook de lokale partij Gemeentebelang, die als de op één na grootste partij uit de bus kwam bij de verkiezingen, deel zou nemen aan de coalitie. Maar de informateurs kwamen al in een vroeg stadium tot de conclusie dat met name de samenwerking tussen de VVD en Gemeentebelang niet zou werken.

Volgens de informateurs ontbreekt er 'een vertrouwensbasis.' Directe aanleiding zijn de twee emails van Gemeentebelang waarin de partij haar ongenoegen over het informatieproces en met name de rol van Herselman uitsprak.

