'Omzet van buurtsupers daalt nauwelijks door komst Lidl'

De Lidl in Heinkenszand komt op de plek van het oude politiebureau, pal naast de Emté (foto: Omroep Zeeland)

Klanten van de vestigingen van supermarktketen Attent in de dorpen Borssele, Ovezande, Lewedorp en Kwadendamme hebben eerder tegen de komst van de supermarkt geprotesteerd door middel van een handtekeningenactie. Ruim 700 handtekeningen werden onder dat protest gezet.

15 tot 20 procent van omzet

De eigenaren van de buurtsupers citeerden daarbij ook een onderzoek waaruit zou blijken dat ze 15 tot 20 procent van hun omzet zouden kwijtraken door de komst van de Lidl. De gemeente stelt daar nu een eigen onderzoek tegenover.

Uit dat onderzoek blijkt volgens de gemeente dat de komst van de Lidl: "kan leiden tot een geringe omzetafname bij de dorpssupers, maar dat dit niet leidt tot ontwrichting van de detailhandelsstructuur in Borsele". Dat schrijft het dagelijks gemeentebestuur in een brief die verstuurd is aan de dorpsraden van Heinkenszand, Borssele, Ovezande, Lewedorp en Kwadendamme.

Twee scenario's

Het gaat daarbij om een onderzoek uit 2014 dat in februari 2018 in opdracht van de gemeente is geactualiseerd. Daarin werd gekeken naar twee scenario's: een Lidl met een oppervlakte van 1.100 vierkante meter en een van 1.300 vierkante meter.

Archieffoto van Lidl-winkelwagens (foto: Omroep Zeeland)

Bij het scenario met de kleinere Lidl zou de omzet van de andere supermarkten naar verwachting dalen met 2 tot 5 procent. Bij het grotere oppervlakte zou de daling 5 tot 10 procent bedragen.

'Niet goed onderbouwd'

Het onderzoek waaruit de ondernemers citeren, het zou gaan om een rapport van onderzoeksbureau Kardol in opdracht van de supermarktketen SPAR, is volgens het dagelijks gemeentebestuur niet goed onderbouwd. "Het is volstrekt onduidelijk op basis waarvan Kardol in haar onderzoek tot de diverse cijfers komt", staat in de brief.

Het eigen onderzoek is volgens de gemeente wél goed onderouwd. Een nieuw onderzoek is dan ook niet nodig, staat in de brief aan de ondernemers. Daar was wel om gevraagd.

Te veel verkeer

Ook over de beoogde locatie van de Lidl wordt er gesteggeld. De ondernemersvereniging van Heinkenszand wil dat de nieuwe supermarkt op een andere plaats komt, omdat er te veel verkeer door het dorp zou rijden als de Lidl naast de EMTÉ komt.

Maar in de brief schrijft het dagelijks gemeentebestuur dat juist de plaatsing van de twee supermarkten naast elkaar een aanzuigende werking moet hebben. Bovendien ontkende de gemeente eerder al dat de komst van de Lidl op die locatie zou zorgen voor verkeersproblemen, omdat de toegangsweg zou worden aangepakt.

Kwestie speelt al sinds 2012

De komst van de Lidl is al jaren onderwerp van veel discussie. Jarenlang kwam die tweede supermarkt er wel, dan weer niet en uiteindelijk tóch weer wel. De kwestie speelt al sinds 2012.

