Burgemeester Bergmann van Middelburg omarmt oude liefde

"Of ik te hard werk? Het is maar hoe je dat ervaart," zegt burgemeester Harald Bergmann van Middelburg. Feit is dat het werk van een burgemeester vraagt om overdag en ook vaak 's avonds aanwezig te zijn bij sociale verplichtingen. Op 15 september vorig jaar raakte Bergmann tijdens een bijeenkomst buiten bewustzijn. Hierna was hij een tijd uit de running door ziekte.

Oude hobby

Inmiddels is de burgemeester weer helemaal hersteld. "Ze hebben me wel meegegeven meer balans te zoeken, voor zover dat kan." Dat heeft Harald Bergmann gedaan door het oppakken van een oude hobby: de paardensport.

Burgemeester Bergmann begeleidt zijn rijpaard van manege De Kroo de stal uit. (foto: Omroep Zeeland)

In zijn studententijd in Leiden reed Bergmann vrij fanatiek paard. Zo was hij regelmatig op het strand van Noordwijk te vinden en trainde hij zelfs voor de drafsport in een sulky. Maar de studententijd is inmiddels dertig jaar geleden en dus nam Bergmann eerst een paar proeflessen voordat hij met zijn dochter Julia meeging naar de familiedag van Ruitersport De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland.

Je verleert het niet." Harald Bergmann, burgemeester

Het zadel, de teugels, de sfeer van de stallen en het paard... het voelde helemaal niet onwennig, maar juist heel vertrouwd. "Je verleert het niet. Al je er weer op zit is het alsof je gisteren hebt gereden." Na zijn ziekte kreeg burgemeester Bergmann het advies om meer aan ontspanning te doen. "Ik had ook kunnen gaan rennen of fietsen", zegt Harald Bergmann lachend. Maar het is dus paardrijden geworden. Als het kan iedere week een paar uur.

Burgemeester Harald Bergmann tijdens de paardrijles (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Harald Bergmann over zijn hobby: de paardensport

De uitval van Bergmann in september kwam doordat hij door nog onbekende oorzaak bewusteloos raakte tijdens een diner van de provincie. Hij was urenlang buiten bewustzijn. Na een nacht in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis.

Halve dagen

Hij zat iets meer dan twee weken thuis en heeft daarna nog een paar weken halve dagen gewerkt. Over de oorzaak van zijn onwelwording is nooit iets naar buiten gebracht.

