Boeren graven hun akkers droog, 'Daar gaan we weer'

Tientallen millimeters regen kwamen de afgelopen dagen uit de lucht. En hoewel de meeste boeren best blij zijn met een beetje regen, was het nu een beetje te veel van het goede. "Dan kom je bij je akker aan en denk je: daar gaan we weer", aldus Johan van der Wekken, die druk bezig is met graven op zijn akker bij Kerkwerve.

Veel akkers op Schouwen-Duiveland zijn ondergelopen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is niet echt mijn hobby, maar als het zo ondergelopen is zit er niets anders op", aldus Van der Wekken. Volgens hem stromen er duizenden liters water van een akker als je even goed doorschept. "Op deze manier gaat er niets verloren van de pas gezaaide aardappels, maar dan moet je er wel snel bij zijn." Van der Wekken is de hele dag bezig geweest om zijn akker weer droog te krijgen.