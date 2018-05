Azimi gaat nu FC Dordrecht belonen bij promotie

Ondernemer Salaar Azimi uit Aardenburg stapt uit sportauto (foto: Omroep Zeeland)

Vorig seizoen deelde Azimi ook al 110.000 euro uit. Toen was voetbalclub NAC Breda de gelukkige. Zij promoveerde toen via de nacompetitie naar de Eredvisie. Nu is het de beurt aan FC Dordrecht. Zij spelen vanavond in de eerste ronde van de play-offs voor promotie tegen SC Cambuur.

Koninklijk ontvangen

"Ik heb sympathie met FC Dordrecht", legt Azimi uit. "Ik word daar altijd koninklijk ontvangen en daarnaast zijn er ook Zeeuwen actief." Azimi noemt trainer Gérard de Nooijer zijn persoonlijke vriend en verdediger Julius Bliek een gewaardeerde speler. "Deze belofte is bedoeld om de selectie een duwtje in de rug te geven en gemotiveerd te krijgen."

Het is een lange weg voor FC Dordrecht naar de Eredivisie. Eerst moet SC Cambuur verslagen worden en daarna volgen er nog twee rondes. "Ik geef de club een kans van 20-25 procent om te promoveren. Maar wij gaan alles op alles zetten om FC Dordrecht de Eredivisie in te krijgen."

