96-jarige kunstenares: Bij elke nieuwe tekening leer ik nog iets nieuws

Een klein beetje zenuwachtig was kunstenares Françoise van Lynden vandaag wel. In het gemeentehuis van Veere in Domburg werd een van haar schilderijen geplaatst. Het schilderij tekende ze in het gemeentehuis zelf. Van Lynden was erg blij met het resultaat. "Het schilderij komt tegen deze muur goed tot zijn recht", zegt de kunstenares. "En de lijst is ook erg mooi. Ik ben er erg blij mee."

Het kunstwerk van Fran├žoise van Lynden dat in het gemeentehuis van Veere in Domburg hangt. (foto: Omroep Zeeland) Aan stoppen denkt de 96-jarige Van Lynden nog niet. "Ik ga door zolang mijn gezondheid het toelaat", vertelt de kunstenares. "Ik leer nog steeds iets, elke keer dat ik een nieuwe tekening maak." Op zoek naar ruimtes Van Lynden is nog op zoek naar ruimtes om nieuwe schilderijen te maken. "Een mooi huis met bijzondere architectuur, mooie lichtval en typisch van een bepaalde tijd maar modern of een combinatie daarvan mag ook", vertelt ze enthousiast. "Maar wel in de buurt, want ik kan niet meer te lang reizen." Mensen die een mooie locatie weten of hebben mogen zich melden bij de kunstenares. Onthulling kunstwerk 96-jarige in gemeentehuis Veere Bijzondere gereedschappen De kunstenares schildert al sinds haar jeugd en heeft zich toegelegd op aquarel. Ze heeft vaak architectuur of industrieel erfgoed als onderwerp maar schildert ook mensen of voorwerpen. "Ik heb een serie van gereedschappen die ik geschilderd heb", zegt Van Lynden. "Van mijn buurman heb ik laatst nog twee nieuwe, bijzondere gereedschappen gekregen. Maar ik heb nog geen tijd gehad om deze te tekenen."