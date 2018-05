Bloedspoor op strand Neeltje Jans leidt naar zieke zeehond

Deze gewonde zeehond hoest bloed door longwormen (foto: RTZ ZuidWest)

Kort nadat bij RTZ ZuidWest een melding was binnengekomen kwamen de hulpverleners aan bij de locatie. Ze zagen geen zieke zeehond, maar wél een bloedspoor. Dat leidde hen al snel naar het zieke dier.

Bloedspoor leidt naar zieke zeehond op strand Neeltje Jans (foto: RTZ ZuidWest)

Het bleek te gaan om een vrouwelijke gewone zeehond, die eerder al een keer was opgevangen bij de zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Daar had het zieke dier het volgnummer 338 meegekregen en een naam: Oreo.

Ziek en verzwakt

De vorige keer was Oreo ziek en verzwakt aangespoeld op het strand bij Monster, in Zuid-Holland. Dat gebeurde bijna een jaar geleden, in juni van vorig jaar. In september werd ze weer vrijgelaten bij Ouddorp. Net als toen is de zieke zeehond nu weer naar de zeehondenopvang in Stellendam gebracht om te herstellen.