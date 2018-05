Deel dit artikel:











Getuigen gezocht van brute autoroof in Breskens waarbij bejaarde gewond raakte

De politie heeft vanavond in Opsporing Verzocht een getuigenoproep gedaan in de zaak van een brute autoroof in Breskens. Daarbij raakte de bejaarde eigenaar van de auto gewond.

De overval gebeurde op donderdag 26 april rond 16.45 uur. De 85-jarige man uit de gemeente Terneuzen had vlak daarvoor zijn vrouw naar de kapper gebracht en keek uit over de zee vanaf de boulevard van Breskens, toen er twee mannen kwamen aanlopen. Een lift naar België Een van de twee kwam bij de bestuurderskant staan en vroeg om een lift naar België. De oudere man weigerde vriendelijk en vervolgens sloeg de sfeer meteen om. De zogenaamde lifter sleurde de 85-jarige man met geweld uit de auto, kroop zelf achter het stuur en scheurde, samen met zijn handlanger, ermee weg. Het slachtoffer bleef alleen achter, met kapotte kleren en schaafwonden over zijn hele lijf. Volgens de politie is de man erg geschrokken van deze gewelddadige autoroof en heeft hij nog altijd veel pijn aan zijn schaafwonden. Auto teruggevonden De auto van de het bejaarde echtpaar, een Suzuki Splash, werd de zondag erop alweer teruggevonden, aan de Veldstraat in het Belgische dorp Watervliet. De kentekenplaten van auto werden teruggevonden in de Gulden Sporenstraat in de Belgische stad Eeklo. Wie heeft de gestolen Suzuki Splash met kenteken 12-LSP-1 zien rijden? (foto: Opsporing Verzocht) Ondertussen is de auto dus weer terug bij de rechtmatige eigenaar, maar de politie is nu vooral op zoek naar getuigen die de Suzuki Splash, met kenteken 12-LSP-1, hebben zien rijden tussen de diefstal op donderdag 26 april rond 16.45 uur en het moment dat de auto werd teruggevonden, op zondag 29 april om 20.10 uur. Signalement Ook heeft het 85-jarige slachtoffer een signalement gegeven van de dader die eerst om een lift vroeg. Het gaat om een van tussen de 40 en de 45 jaar oud met een blanke huidskleur en een stevig, breed postuur. Zijn donkere haar had hij strak naar achter gekamd, mogelijk in een staartje. Hij is ongeveer 1.80 a 1.85 meter lang en heeft een Belgisch accent. Het slachtoffer vond hem er onguur en onverzorgd uitzien, het leek erop dat hij werkkleding droeg. Van zijn handlanger is er momenteel nog geen duidelijk signalement. De politie is nu dus op zoek naar getuigen.