GOES voor het eerst in finale districtsbeker

GOES heeft voor het eerst in de geschiedenis de finale van de districtsbeker bereikt. De ploeg van trainer Rogier Veenstra won vanavond met 3-1 van tweedeklasser Cluzona uit Wouw. In de finale speelt GOES op Hemelvaartsdag 10 mei in Etten-Leur tegen Uno Animo.

GOES bereikte de halve finale door achtereenvolgens HVV'24, Kloetinge, Philippine, Heerjansdam en Sliedrecht te verslaan. Cluzona versloeg dit seizoen in de districtsbeker al twee hoofdklassers, IFC en Vlissingen, dus GOES was gewaarschuwd. GOES moest het doen zonder Raymond Wolff en Rick de Punder, die ontbraken wegens verplichtingen met Sint Maarten, dat zich aan het voorbereiden is op de Concacaf Nations Cup.

Al in de derde minuut was het Jacques Dekker die Cluzona op een vroege voorsprong kon zetten, maar zijn kopbal ging over het doel. Het was GOES dat aanviel en Cluzona dat tegenhield in het eerste deel van de eerste helft. Sherief Tawfik kreeg de grootste kans tot dan toe, toen zijn vrije trap op de lat belandde. Kort daarna was het aanvaller Erwin Franse die een kans kreeg, maar hij schoot voorlangs. Een paar minuten later kreeg Cluzona weer een kans, toen Ruben Maas de diepte werd ingestuurd, maar het was doelman Dennis Uijl, die redde voor GOES.



Afstandsschot

Toch was het Cluzona dat tien minuten voor rust op voorsprong kwam, toen Daniël Dekker met een afstandsschot van zo'n 25 meter de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. Ruim vijf minuten later was het Daniël Wissel die na een goede individuele actie een kans kreeg, maar de Brabantse keeper redde. Het bleef dan ook 0-1 en dat was de stand waarmee beide ploegen naar de kleedkamers gingen.



Drie minuten na de hervatting kreeg GOES uit een corner een goede kans, maar via de kluts werd de bal van de doellijn gered door Sam Snoeijs. Vijf minuten later was het weer Cluzona dat een kans kreeg maar GOES keeper Uijl redde op het schot van Jacques Dekker. Daarna kregen beide ploegen over en weer kansen, zonder dat het tot een doelpunt leidde.



Trainer Rogier Veenstra ging alles of niets spelen en bracht een extra invaller in het veld, toen aanvaller Francis Kabwe Manengela verdediger Jop Dekker kwam vervangen. Hij stond koud in het veld toen hij gelijk met een kopbal een kans kreeg, maar keeper Van Nijnatten redde voor Cluzona. Weer even later kreeg Kabwe Manengela weer een kans, maar de Cluzona verdediging kon op tijd ingrijpen.

Doelpunten GOES

Uit een voorzet vanaf rechts van Erwin Franse scoorde Remon de Vlieger een kwartier voor tijd de gelijkmaker. En een minuut voor tijd was het opnieuw Erwin Franse die met een voorzet van rechts invaller Francis Kabwe Manengela met een kopbal in staat stelde de 2-1 voorsprong op het bord te zetten. Ondanks dat Cluzona in de slotfase nog enkele kansen kreeg, wist het niet meer te scoren. GOES deed dat nog wel, middels Daniël Wissel, die voor de 3-1 eindstand zorgde.

Finale

Het is voor GOES de eerste keer dat de club in de finale van de districtsbeker staat. De tegenstander daarin is tweedeklasser Uno Animo, dat eerder al met 4-1 won van Marvilde. De finale wordt gespeeld op Hemelvaartsdag, 10 mei in Etten Leur op het terrein van Internos.

Scoreverloop

0-1 Daniël Dekker (35)

1-1 De Vlieger (75)

2-1 Kabwe Manengela (89)

3-1 Wissel (90+6)

Opstelling GOES

Uijl, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (Kabwe Manengela/70), De Vlieger, Hollemans, De Winter, Franse, Wissel, Kroon