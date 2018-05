Zeeuwen verliezen met Dordrecht eerste duel in Jupiler Play-offs

Gérard de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

Bij FC Dordrecht stond Julius Bliek in de basis. De voetballer uit Burgh-Haamstede kreeg afgelopen zaterdag een rode kaart in de wedstrijd tegen NEC, maar omdat het twee keer geel betrof, is hij niet geschorst en kon hij vanavond gewoon meespelen in de Dordtse defensie. Een andere Zeeuw, Karim Bannani begon op de bank bij de Zuid-Hollandse formatie. Ondanks dat Dordrecht in de eerste helft zeker niet de mindere was, stond bij rust de stand van 0-1 op het scorebord.

Doelpunt Bliek

Kort na rust werd het zelfs 0-2, maar Julius Bliek bracht in de 63e minuut de spanning weer terug door de aansluitingstreffer te maken. Terwijl Dordrecht op jacht ging naar de gelijkmaker was het Cambuur dat de 1-3 scoorde en daarmee de wedstrijd definitief besliste. Het werd zelfs nog 1-4 en bij die stand mocht ook Karim Bannani uit Terneuzen nog invallen bij FC Dordrecht.



Voor de wedstrijd werd bekend dat de Aardenburgse miljonair Salar Azimi de spelers van FC Dordrecht een premie van 110.000 euro heeft beloofd indien de club erin slaagt promotie naar de eredivisie te bewerkstelligen. Dan moet de ploeg aanstaande zaterdag in de return in Leeuwarden wel met minimaal drie doelpunten verschil winnen.

