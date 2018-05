Zeeland wordt wakker: GOES, brute autoroof en bloedspoor

GOES viert feest na het bereiken van de finale (foto: René van der Vliet)

Finale districtsbeker

GOES heeft voor het eerst in de geschiedenis de finale van de districtsbeker bereikt. De ploeg van trainer Rogier Veenstra won vanavond met 3-1 van tweedeklasser Cluzona uit Wouw. In de finale speelt GOES op Hemelvaartsdag 10 mei in Etten-Leur tegen Uno Animo.

Wie heeft de gestolen Suzuki Splash met kenteken 12-LSP-1 zien rijden? (foto: Opsporing Verzocht)

Brute autoroof

De politie heeft gisteravond in Opsporing Verzocht een getuigenoproep gedaan in de zaak van een brute autoroof in Breskens. Daarbij raakte de bejaarde eigenaar van de auto gewond. De 85-jarige man uit de gemeente Terneuzen had vlak daarvoor zijn vrouw naar de kapper gebracht en keek uit over de zee vanaf de boulevard van Breskens, toen hij uit zijn auto werd gesleurd. Het slachtoffer bleef alleen achter, met kapotte kleren en schaafwonden over zijn hele lijf.

Deze gewonde zeehond hoest bloed door longwormen (foto: RTZ ZuidWest)

Bloedspoor

Hulpverleners van het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) ZuidWest hebben vanmiddag een zieke zeehond van het strand van Neeltje Jans gehaald. Het dier heeft last van longwormen en hoestte daarom bloed op. Deze gewonde zeehond hoest bloed door longwormen (foto: RTZ ZuidWest) Kort nadat bij RTZ ZuidWest een melding was binnengekomen kwamen de hulpverleners aan bij de locatie. Ze zagen geen zieke zeehond, maar wél een bloedspoor. Dat leidde hen al snel naar het zieke dier.

Burgemeester Van der Zwaag (Veere) en Françoise van Lynden bij het nieuwe schilderij in het gemeentehuis. (foto: Omroep Zeeland)

Schilderij 96-jarige

In het gemeentehuis van Veere in Domburg is het schilderij onthuld van de 96-jarige kunstenares Françoise van Lynden. Ze schilderde het kunstwerk in datzelfde gebouw, dus is ze erg blij dat het daar ook komt te hangen. "Het schilderij komt tegen deze muur goed tot zijn recht", zegt de kunstenares. "En de lijst is ook erg mooi. Ik ben er erg blij mee." Aan stoppen denkt ze nog niet. "Ik ga door zolang mijn gezondheid het toelaat", zegt Van Lynden. "Ik leer nog steeds iets, elke keer dat ik een nieuwe tekening maak."

Ondergelopen akker door aanhoudende regen bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Het weer:

Vanmorgen is het zonnig. De temperatuur loopt snel op en bereikt vanmiddag een maximum rond 16 graden. Vanmiddag trekt de zuidenwind verder aan en komt er meer bewolking opzetten. In de namiddag en avond valt op veel plaatsen een beetje regen.