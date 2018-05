Deel dit artikel:











Plan om Zeeuwse stemleeftijd te verlagen levert Kamervragen op

D66 en GroenLinks hebben Kamervragen gesteld over het idee om de stemgerechtigde leeftijd in Zeeland te verlagen van achttien naar zestien jaar. Onze provincie deed vorige maand samen met Friesland een aanvraag hiervoor. De politiek wil van de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren (D66), weten of verlaging van de stemleeftijd leidt tot meer betrokkenheid van jongeren.

Bord voor stembureau (foto: ANP) Friesland en Zeeland zijn naar eigen zeggen 'de ideale proeftuin' om de stemleeftijd te verlagen, omdat in beide provincies belangrijke jongerenkwesties spelen als openbaar vervoer en onderwijs. D66 en GroenLinks zijn benieuwd naar de veronderstelde positieve gevolgen van de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor de betrokkenheid van jongeren bij het politieke proces. Ook zijn de partijen benieuwd naar de ervaringen van landen waar de leeftijdsverlaging al een feit is. De proef zou al in 2019 tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van start kunnen. Al is het nog maar de vraag of het lukt om voor die tijd alles voor deze proef geregeld te krijgen.