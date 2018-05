'Hoogerland gebruikte bij Vacansoleil-ploeg onterecht cortisonen'

Hoogerland reed in de periode van 2009 tot 2013 voor de Nederlandse VacanSoleil-ploeg. (foto: Foto Guus Schoonewille/ANP)

Verslaggevers van de krant spraken met verschillende oud-renners en ploegartsen van de in 2013 opgedoekte Vacansoleil-ploeg. Aanleiding daarvoor was de pas verschenen biografie Het Beest van oud-wielrenner Lieuwe Westra. Hierin schrijft hij over het gebruik van cortisonen bij zijn oude ploeg.

Cortisonen zijn ontstekingsremmers en staan op de dopinglijst, maar middels een medische attest kan het geneesmiddel toch worden voorgeschreven. In eerste instantie gaf Hoogerland het misbruik van cortisonen toe, maar kwam daar later op terug, aldus het AD. De krant schrijft dat veel renners niet eens wisten dat met het gebruik van cortisonen de dopingsregels overtreden werden, omdat het geneesmiddel werd voorgeschreven door een arts.

Hoogerland reed in de jaren 2009-2013 voor de Nederlandse Vacansoleil-ploeg. Het jaar daarop ging hij rijden voor de Italiaanse wielerploeg Androni. In 2015-2016 reed hij voor het Roompot Oranje peloton. Op 11 oktober 2016 reed Hoogerland zijn laatste koers. Inmiddels is de oud-renner bezig een nieuw bestaan op te bouwen in Oostenrijk.

