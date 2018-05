Zeeuwse wegen leden onder de winter: hier kan het beter

Een paar wegen werden meerdere keren genoemd. Bijvoorbeeld de A58 bij Middelburg. Die heeft deze winter last gehad van de schommelingen in de temperatuur rond het vriespunt. Ook de N59 tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee werd een paar keer genoemd.

Problemen N59 tussen Serooskerke en Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeuws-Vlaanderen werd bijvoorbeeld de afrit bij de Sluiskilbrug genoemd. "Er brokkelen stukken af en er zitten gaten in de weg", laat Dennis weten. Zo'n twintig kilometer verderop in Kloosterzande werd de Cloosterstraat meerdere keren genoemd. Bijvoorbeeld in een reactie van Esther:

Meerdere reacties kwamen binnen over de Cloosterstraat in Kloosterzande (foto: Omroep Zeeland)

De Cloosterstraat ligt er volgens sommige inwoners van Kloosterzande al jaren slecht bij. Volgende maand gaat de gemeente de weg aanpakken samen met het Poolsplein. De fundering wordt volledig vernieuwd en dat zou ook de oorzaak zijn van het slechte wegdek. Er is minstens een half jaar voor de werkzaamheden uitgetrokken. Ook is Waterschap Scheldestromen deze week gestart met het herstel van een groot aantal wegen.

Asfaltonderhoud op de Grotedijk bij Nisse (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: