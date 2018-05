Auto's maken plaats voor terrassen op heropende markt Terneuzen

De markt werd vanmorgen feestelijk heropend. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad van Terneuzen stemde vorig jaar unaniem in voor de herinrichting van de Markt in Terneuzen. Er werd een budget beschikbaar gesteld van 650.000 euro.

De herinrichting ging echter niet zonder slag of stoot. Vooral over het hergebruik van de oude kasseien was discussie. De stenen zouden te glad zijn en mensen die slecht ter been zijn, zouden er moeilijk over kunnen lopen. Er is gekozen voor een tussenoplossing, door een 'loopbrug' over het plein te maken.

