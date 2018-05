'Markt Terneuzen wordt nooit rolstoelvriendelijk'

De herinrichting ging echter niet zonder slag of stoot. Vooral over het hergebruik van de oude kasseien was discussie. De stenen zouden te glad zijn en mensen die slecht ter been zijn, zouden er moeilijk over kunnen lopen. Er is gekozen voor een tussenoplossing, door een 'loopbrug' over het plein te maken van niet-gladde stenen. Er liggen in totaal 93.100 klinkers in het plein.

Nog wat kleine aanpassingen

Rudi Rousseau zit in een rolstoel en is niet blij met het vernieuwde plein: "Het ziet er mooi uit, maar het is niet praktisch. In mijn rolstoel heb ik last van de stenen en mensen met een rollator hebben problemen om vooruit te komen op de kasseien." Wethouder Jack Begijn wil nog een paar kleine aanpassingen maken om het plein te verbeteren. In september moet al het werk écht klaar zijn. "Maar het zal nooit een markt worden voor rolstoelen of rollators."

De gemeenteraad van Terneuzen stemde vorig jaar unaniem in voor de herinrichting van de Markt. Er werd een budget beschikbaar gesteld van 650.000 euro.

