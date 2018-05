Weekje billenknijpen voor 'woeste' golfers van Grevelingenhout

Afgelopen weekend had het team zich al kunnen handhaven op het hoogste niveau, maar Grevelingenhout verloor van Princenbos. Daardoor is het zeskoppige team nu afhankelijk van wat de concurrentie doet in de laatste speelronde komende zaterdag. "We hadden het natuurlijk het liefst dit weekend al op eigen kracht willen beslissen", zei Grevelingenhout-speler Job-Jan Simmelink na de met 10-8 verloren wedstrijd tegen Princenbosch. "Nu moeten we met geknepen billen afwachten wat de concurrentie gaat doen."

Laatste speelronde

Komende zaterdag is de laatste speelronde van het seizoen. Omdat Grevelingenhout dan in Bruinisse gastheer is, mag de thuisploeg zelf niet spelen. Op dit moment staan de Zeeuwen met zes punten op een veilige vierde plaats (van de zeven) in het algemeen klassement. De twee ploegen die als laatste eindigen degraderen uit de hoofdklasse. Koninklijke Haagsche en Princenbosch staan nu nog onder Grevelingenhout, maar kunnen zaterdag op gelijke hoogte komen en mogelijk op doelsaldo hoger eindigen in de competitie.

Weekje billenknijpen voor golfers Grevelingenhout (foto: Omroep Zeeland)

"We moeten hopen dat het onze kant op valt", aldus teamcaptain Bas Post. Om dat te laten gebeuren moet De Pan zijn sportieve plicht vervullen en van De Haagsche winnen. Of de nummer laatst, De Merwelanden, moet minstens zeven punten afsnoepen van Princenbosch. "Het ziet er dus nog best rooskleurig uit voor ons. Ik schat onze kans in op fifty-fifty."

Woeste Zeeuwen

Mocht het Grevelingenhout desondanks niet lukken zich te handhaven in de hoofdklasse, dan kijkt het team toch met een tevreden gevoel terug op afgelopen seizoen. Post: "Vooraf was het doel om vijf punten te halen dit seizoen. We staan nu op zes punten en in de krant wordt geschreven over de 'woeste Zeeuwen' die de stuntploeg zijn van 2018. We hebben dus boven verwachting gepresteerd dit seizoen."

"We zijn misschien niet de beste in de competitie, maar we blijven er altijd voor knokken", vult Simmelink aan. "Wij Zeeuwen worden in de golfwereld nog altijd als outsider gezien. Dus we mogen trots zijn op die zes punten." Komende zaterdag valt dus de beslissing. De laatste speelronde op Grevelingenhout in Bruinisse start om 9.00 uur.