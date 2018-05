Automobilist met drugs op krijgt rijverbod

(foto: Omroep Zeeland)

De automobilist werd gisteravond aan de kant gezet op de Van Doornestraat in Goes wegens zijn opvallende rijstijl en 'de erbarmelijke' staat van zijn auto, aldus de politie. Aan de auto ontbraken zijspiegels, ruitenwissers en richtingaanwijzers. Ook zat er een grote ster in de voorruit.

Toen bleek dat de man bekend stond als drugs- en alcoholgebruiker werd een ademanalyse en een speekseltest afgenomen. De testen wezen uit dat hij geen alcohol had gedronken, maar wel drugs had gebruikt. Daarop werd de man meegenomen naar het politiebureau en is er bloed afgenomen. Dat is voor onderzoek opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut.