Minnaard houdt gebroken pink over aan val in Romandië

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

"Dat vind ik jammer", zegt Minnaard. "Want vorig jaar heb ik daar gewonnen en had graag mijn titel verdedigd." Minnaard verwacht niet heel lang uit de roulatie te zijn. "Deze week moet ik nog rust nemen, maar ik hoop volgende week weer op de fiets te zitten." Zijn hand zit nu voor de helft in het gips en om zijn schouder rust te geven, heeft hij een mitella om. "De breuk in mijn pink is een mooie breuk." Hij heeft goede hoop dat hij snel weer kan gaan trainen.

Zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert vertrekt volgende week voor een hoogtestage naar de Sierra Nevada en Minnaard hoopt daar in de loop van volgende week bij aan te sluiten.

