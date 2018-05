Drie vrouwen opgepakt voor betrokkenheid zware mishandeling Koningsnacht

Politieauto met zwaailichten (foto: ANP)

Het slachtoffer fietste in de nacht van vrijdag op zaterdag over de Nieuwe Vlissingseweg toen ze door een automobilist werd aangereden. Volgens het slachtoffer zou de bestuurder van de auto haar kort daarvoor in elkaar geslagen hebben in de Scheldestraat in Vlissingen. De politie vermoedt daarom dat er opzet in het spel is.

Na de aanrijding werd het slachtoffer door voorbijgangers gewond op straat gevonden en naar huis gebracht. Daar werd de politie gebeld en de vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.