Buxusrupsenplaag in Zeeland, hier zijn ze te vinden

Buxusrups vreet zich razendsnel richting de rest van Zeeland

Uit een oproep op Facebook blijkt dat vooral Oost-Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland geteisterd worden door de rups. Medewerkers van milieustraten in de andere gebieden van Zeeland zien op dit moment dat bij hen weinig tot geen buxussen worden gebracht.

Dat is in Terneuzen wel anders. "Al weken achter elkaar komen hier honderden dode buxussen aan", vertelt medewerker Stijn Cant van de milieustraat. Ook vandaag stopt om de vijf minuten iemand met een kar vol dode buxussen bij de milieustraat. "We zien veel ontgoochelde mensen. Die dachten: 'we hebben het de voorbije jaren gered'", vertelt Cant. "Maar dit jaar is de plaag echt toegeslagen."

Ook de buxussen van Cant zelf, in zijn tuin in Koewacht, zijn al gesneuveld. "Mijn twee buxushaagjes heb ik afgelopen weekend ontmanteld en hier netjes afgeleverd." Niet iedereen is geïrriteerd door de buxusrups. "Ik was m'n buxussen eigenlijk al lang beu", lacht een vrouw die haar opgevreten buxussen van een kar laadt. "Opgeruimd staat netjes."

Bij tuincentrum Life & Garden in Hulst worden nog nauwelijks buxussen verkocht. Mensen zijn meer geïnteresseerd in alternatieven. De bestrijdingsmiddelen voor de rups vliegen hier wel over de toonbank.

