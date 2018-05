Woonzorgcentrum begint een eigen bioscoop

De nieuwe bioscoop telt 76 stoelen en is onderdeel van Cinecity. "Omdat veel van onze mensen moeilijker naar buiten kunnen, halen we zo de buitenwereld naar binnen", zegt Jan de Graaf, directeur van WVO Zorg. "Scheldehof is ruim van opzet en er komen ook nog woningen bij. Mede daarom vinden we de bioscoop goed passen bij ons."

Mooie kleine zaal

De films die vertoond worden, zijn niet alleen toegankelijk voor bewoners. "Sterker nog, we hebben graag dat er mensen van buiten komen", zegt De Graaf. "Het is een mooie kleine zaal geworden, en mensen kunnen bij ons ook nog wat gebruiken voor de film. Ik denk dat daar zeker een markt voor is."

Kaarten voor de films zijn te bestellen via de website van Cinecity. Bewoners van Scheldehof en bezoekers moeten gewoon betalen voor de film. De eerste film die vertoond wordt is The Guernsey Literary and Potato Peel Society.