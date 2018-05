'Onderhoud Zeeuwse wegen is zo slecht nog niet'

Waterschap Scheldestromen is deze week begonnen met het onderhoud aan 175 kilometer weg. Eerder al is de Grotedijk tussen Heinkenszand en Nisse grondig aangepakt omdat er veel scheuren en hobbels in het asfalt zaten. De Jonge: "Waterschap Scheldestromen, die de weg beheert, heeft er voor gekozen om niet de scheuren op te vullen, maar een nieuw wegdek aan te leggen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij de komende twintig jaar geen onderhoud meer aan deze weg hebben."

Slechte winter voor het asfalt

Hoe meer het asfalt gebruikt wordt, des te sneller het weer onderhoud nodig heeft, maar er zijn nog andere factoren die een rol spelen. De ondergrond bijvoorbeeld. Op sommige stukken is die nou eenmaal zachter waardoor er meer vering is. Ook de schommeling van de temperatuur speelt een belangrijke rol. Daardoor hebben de wegen deze winter extra te lijden gehad.

"Het is geen probleem als het een lange tijd onder nul is, maar dit jaar heeft het veel geschommeld rond het vriespunt. Dat water zet dan uit in het asfalt. Uiteindelijk leidt het tot steenverlies en dat wordt steeds groter en groter. Zo zie je vaak op snelwegen dat er steentjes aan de zijkanten liggen, dat komt daar dus door."

Zeeuwse Asfalt Onderneming aan het werk aan de Grotedijk tussen Nissen en Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Het wegbeheer is in handen van verschillende instellingen. Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeentes en Waterschap Scheldestromen zijn verantwoordelijk voor verschillende wegen. De ene instelling pakt het grondiger aan dan de ander: "Wij adviseren weleens om het anders te doen, maar het is natuurlijk helemaal afhankelijk van het budget dat instanties hebben. Het is zijn ook politieke keuzes."

Geldtekort voor wegenonderhoud

De Provincie Zeeland liet dit voorjaar weten dat er komende jaren een geldtekort dreigt voor het onderhoud van de provinciale wegen. Voor het minimale kwaliteitsniveau is komende tien jaar zeker 114 miljoen euro nodig, maar de provincie komt 12,8 miljoen euro tekort. Het verhogen van de wegenbelasting moet dat tekort aanvullen.

