Op kraamvisite bij de veulentjes

Beschuit met muisjes voor de veulentjes in Oostburg. Iedereen mocht langskomen op de veulentjesdag bij paardenmelkerij De Paardenwei in Oostburg. "We hebben vier veulentjes", vertelt medewerker Mandy Brouwers. "Drie mannetjes en een vrouwtje. Daarom roze en blauwe muisjes."

Bijna was de al geplande veulentjesdag in het water gevallen want de veulentjes zijn pas vorige week geboren. Het jongste veulen zag op zaterdag het levenslicht. Niet aaien Helaas konden de jonge paardjes niet geknuffeld en geaaid worden door de bezoekers. "De veulentjes zijn nog zo jong dat ze beschermd worden door hun moeder", zegt Ina Nortier, eigenaar van de paardenmelkerij. "Ze lopen dan nog geen twee stappen van hun moeder vandaan. We moeten de paarden trainen om niet meer mensenschuw te zijn." Gelukkig was er voor de bezoekers aan de veulentjesdag nog meer te doen. Zo konden ze ponyrijden, knutselen, workshops volgen en een paardenmelkpannenkoek eten. Het is weer eens iets anders dan lammetjesdag: veulentjesdag