Water uit reactorvat van Doel gelekt

De lekkage had geen gevolgen voor werknemers en omwonenden, zo stelt uitbater Engie Electrabel van de centrale net over de grens bij Nieuw-Namen.

Kerncentrale Doel vanuit de polders van Nieuw-Namen (foto: Otto Vosveld / Flickr)

Het lek zou zich bevinden in een lasnaad in de bovenste buis die uit het reactorvat komt, op anderhalve meter van het reactorvat zelf, en voor een kraan waarmee de buis kan worden afgesloten. De buis maakt deel uit van een buizenstelsel waarin water circuleert dat de brandstofkernen in het reactorvat moet afkoelen.

'Abnormale plek'

Een nucleair deskundige die door de VRT aan het woord wordt gelaten spreekt over een lekkage op een 'abnormale plek'. Volgens hem is het de eerste keer dat er in een Belgische kerncentrale een ongecontroleerd lek is in het primaire koelcircuit, in buizen die rechtstreeks in contact staan met het reactorvat. Hij beklemtoont dat Engie Electrabel wel snel en adequaat gereageerd heeft.

