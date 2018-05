Omroep Zeeland in het teken van herdenken en het vieren van vrijheid

De familie Peereboom op de Vlissingse boulevard (foto: familie Peereboom )

Op vrijdag 4 mei zijn we om 20.00 uur twee minuten stil op radio en televisie. Vrijdagavond is ook de documentaire 'Een echte Peereboom' van Rebecca van Wittene te zien om 20.30 uur en 22.00 uur. Aan de hand van persoonlijke 8-mm filmbeelden van Max Peereboom wordt de geschiedenis van de Joodse familie Peereboom gereconstrueerd.

Max Peereboom (Amsterdam 1911-Auschwitz 1942) woonde in de Amsterdamse Jodenbuurt. Zijn vader werkte bij boekhandel Joachimsthal, waar o.a het Nieuw Israelietisch Weekblad werd gedrukt. In 1929 ging Max naar Vlissingen. Hij werd bedrijfsleider in Vlissingen bij de manifacturenhandel Bouman en Noach. Hij trouwde met het winkelmeisje Ans Prins, ze kregen twee kinderen. Zijn jongere broer Simon kwam graag en vaak naar Vlissingen, een stad die volgens hem meer bruiste naar Amsterdam indertijd. In september 1942 werd het jonge gezin op transport gezet naar Auschwitz. Behalve jongere broer Simon Peereboom overleefde niemand van hen de kampen.

Achterhuis in Axel (Terneuzen, 1944) (foto: Rebecca van Wittene)

Op zaterdag 5 mei zendt Omroep Zeeland vanaf 11.00 uur de Van Randwijklezing in Vlissingen live uit op televisie, de website en Facebookpagina van Omroep Zeeland. Ook is er volop aandacht voor het Bevrijdingsfestival Vlissingen op de radio en op de Facebookpagina van Uit in Zeeland.

Om 20.30 en 22.00 uur wordt de documentaire 'Een Achterhuis in Axel' van Rebecca van Wittene uitgezonden. Deze documentaire gaat over de Joodse Maurits Schaap die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikt in Axel.

Maurits Schaap (Rotterdam 1907-Jeruzalem 2001) heeft voor de oorlog al banden met Zeeland: als handelsreiziger komt hij regelmatig in Axel. Met de familie Naeije van de gelijknamige winkel in woninginrichting ontstaat een warme vriendschapsband. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, doet Geleijn Naeije een bijzonder aanbod: Weet dat wij er altijd voor je zijn. Dat was geen loze belofte. Na verschillende reddingspogingen vanuit onverwachte hoek is de situatie in Rotterdam in 1943 onhoudbaar geworden. Maurits is welkom, en zijn broer en oude vader ook. Beneden is de winkel, op de bovenste verdieping is een geheime schuilplaats gemaakt.

Uitzendingen Omroep Zeeland op radio en tv

Datum Tijd Uitzending 4 mei 20.00 uur Twee minuten stilte op radio en televisie 20.02 uur Ereveld Vol Leven op televisie 20.30 uur

22.00 uur Documentaire 'Een echte Peereboom' van Rebecca van Wittene 5 mei 11.00 uur Van Randwijklezing door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van NRC Handelsblad in Vlissingen (live op televisie, de website en Facebookpagina van Omroep Zeeland) - Updates over het bevrijdingsfestival zijn te volgen via radio en de Facebookpagina Uit in Zeeland 20.30 uur

22.00 uur Documentaire 'Een Achterhuis in Axel' van Rebecca van Wittene 6 mei 20.30 uur

22.00 uur Documentaire 'Roestige reus geeft zich gewonnen' 7 mei 17.15 uur (elk half uur herhaald) Het bevrijdingsfestival staat centraal in het programma Evenement van de Week

Lees ook: