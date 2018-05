Deel dit artikel:











Uitgeputte windsurfer klampt zich vast aan boei in Westerschelde

De redders van KNRM-post in Breskens hebben vanmiddag een 16-jarige surfer uit het water gehaald. De jongen was volledig uitgeput en onderkoeld. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Reddingswerkers van de KNRM Breskens halen surfer aan boord van de reddingsboot Zeemanshoop (foto: KNRM Breskens) De 16-jarige surfer was eerder die middag vertrokken van het strandje bij Hoofdplaat om te windsurfen op de Westerschelde. Na een tijdje raakte hij zijn mast kwijt en het lukte hem niet om de mast en het zeil weer te pakken te krijgen. Sterke stroming Daardoor raakte hij stuurloos en werd hij meegetrokken door de sterke stroming. Wel lukte het hem om een boei te bereiken, waaraan hij zich vast wist te klampen: boei VH11. De stuurloze surfer kon zich maar net vastklampen aan de boei VH11 (foto: KNRM Breskens) Inmiddels hadden familieleden aan de kant door dat het niet goed ging en sloegen alarm. Toen de reddingsboot Zeemanshoop van de KNRM Breskens aankwam, heeft de bemanning de onderkoelde jongen opgepikt en warm ingepakt. Verloren mast en zeil Eenmaal terug in de thuishaven Breskens aangekomen, stond de opgeroepen ambulance de reddingsboot al op te wachten. Nadat de jongen aan het ambulancepersoneel was overhandigd, hebben de reddingswerkers nog geprobeerd om de verloren mast en het bijbehorende zeil terug te vinden, maar dat is niet meer gelukt. Die waren nergens meer te bekennen.