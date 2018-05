Wachtlijsten jeugdzorg worden voorlopig alleen maar langer

Kind bij jeugdzorgaanbieder Juvent (foto: Omroep Zeeland)

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er inmiddels ruim 8.500 in onze provincie die aankloppen bij de jeugdzorg. Maar door de bezuinigingen is het budget van Juvent, de grootste aanbieder van jeugdzorg in Zeeland, met zo'n 30 procent gedaald. Daardoor moeten steeds minder werknemers dus steeds meer werk uitvoeren.

De bezuinigingsrondes hebben er flink ingehakt bij het personeel. Dat is onder meer te merken aan het ziekteverzuim, dat neemt de laatste tijd flink toe, terwijl het ziekteverzuim bij Juvent tot dan toe altijd één van de laagste was in de sector.

Meer administratie

Juvent-werknemer Lianne Jochems ziet dat het werk ook in de loop van tijd steeds complexer is geworden. "We moeten bijvoorbeeld meer administratie doen om een zorgopdracht binnen te krijgen, waardoor er minder tijd is voor cliënten."

Langere wachtlijsten in de Zeeuwse jeugdzorg

Stevens denkt dat de toename van cliënten komt doordat drie jaar geleden de zorg van het Rijk naar de gemeente is verschoven. "Het was de bedoeling dat de lichtere gevallen eerder zouden worden geholpen, maar daar is tot nu niets van uitgekomen."

Positief over de toekomst

Hij is wel positief over de toekomst, omdat het ministerie een actieplan heeft gemaakt om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken.

