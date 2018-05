'Jonge zieke zeehonden als Oreo verdienen een tweede kans'

"Als het gaat om een zeehond die binnenkomt als pup, zoals Oreo afgelopen donderdag, dan is het echt wel nodig dat je dat dier het voordeel van de twijfel geeft", zegt Serbruyns. Volgens hem is de kans groot dat het dier gescheiden is van zijn moeder door menselijke activiteiten. "Het kan dus zijn dat de zeehond verlaten of alleen is en dat hoeft niet te betekenen dat het dier ook ziek is."

Vrijwel altijd jonge zeehonden

Sowieso gaat het volgens Serbruyns vrijwel altijd om jonge zeehonden die bij de opvang binnenkomen, oude zeehond worden bijna nooit binnengebracht. "Zeehonden hebben wij hier tot een leeftijd van ongeveer maximaal twee jaar."

Deze gewonde zeehond hoest bloed door longwormen (foto: RTZ ZuidWest)

Toen Serbruyns het bloedspoor op het strand van Neeltje Jans zag schrok hij niet. "Dieren die een longinfectie hebben hoesten nou eenmaal bloed op. Dus dat er dan een bloedspatje op het strand ligt is helemaal niet verwonderlijk. Met Oreo komt het daarom wel goed", zegt Serbruyns. Vrijdag komt de dierenarts kijken hoe het met het dier gaat en als die weer beter is wordt hij opnieuw vrijgelaten in de zee.

