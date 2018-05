Deel dit artikel:











Zeker één gewonde bij botsing Nederlandse en Belgische auto

Bij een botsing tussen een Belgische en een Nederlandse auto in Vogelwaarde is zeker één persoon gewond geraakt. De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur op de Provincialeweg (N290) tussen Vogelwaarde en Terhole, ter hoogte van de kruising met de Havendijk. Hoe het kwam dat de auto's met een Belgisch en een Nederlands kenteken op die plek op elkaar botsten is nog niet bekend. Beide auto's zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Tijdens de berging leidde de politie het verkeer over de rijstrook. Botsing van Nederlandse en Belgische auto in Vogelwaarde (foto: HVZeeland)