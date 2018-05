Vrouw die medebewoner Emergis doodstak voor de rechtbank

De verdachte kondigde haar daad zelf aan via alarmnummer 112. Ze vertelde aan de medewerker van de alarmcentrale dat ze de man iets ging aandoen. De alarmcentrale belde direct Emergis om de begeleiders te waarschuwen. Zij haastten zich naar de kamer, maar kwamen te laat.

Black-out

Bij een eerdere voorbereidende zitting in de rechtbank vertelde de advocaat van de verdachte dat de vrouw een black-out had toen ze haar medebewoner doodstak. Maar toen al haalde de officier van justitie die verklaring meteen onderuit, omdat omdat de verdachte haar daad zelf aankondigde via alarmnummer 112.

Heeft Emergis steken laten vallen?

Bij het beschermd wonenproject van Emergis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De vraag of Emergis steken heeft laten vallen, zal vandaag zeker aan bod komen als het aan de advocaat van de verdachte ligt. Zo was al langer bekend dat verdachte en slachtoffer ruzies hadden en zou daar onvoldoende aandacht voor zijn geweest. Ook was bekend dat verdachte met een drankprobleem kampte, maar liet controle te wensen over. Het was de afspraak dat mevrouw regelmatig blaastesten moest doen, maar die bleven uit.

Enkele dagen na de moord liet Emergis weten de veiligheid opnieuw tegen het licht houden. Voor een patiënt naar een beschermd wonen locatie verhuist, wordt bepaald of diegene wel geschikt is voor deze woonvorm. Emergis beloofde te bekijken of de huidige veiligheidsscreening wel voldoende is.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een steekincident plaatsvindt in een beschermde woonvorm van Emergis. In augustus 2017 raakte een 39-jarige man ernstig gewond in Oostburg. Hij werd neergestoken door een 37-jarige medebewoner. Bij dat steekincident overleefde het slachtoffer de aanval wel. Afgelopen week eiste de Officier van Justitie tbs met dwangverpleging in die zaak.