Duizenden Zeeuwse jongeren hebben een burn-out

Flexibele arbeidsmarkt

Volgens burn-out coach Ruud Verschoor is het moeilijk om één oorzaak aan te wijzen. De flexibele arbeidsmarkt speelt in ieder geval een grote rol. Nederland is koploper in Europa als het op tijdelijke arbeidscontracten aankomt. De eisen om aan een baan te komen worden ook steeds hoger en brengen volgens Verschoor over het algemeen veel druk met zich mee.

Elke dag bewijzen

"Als je nu werk vindt, is het nooit zeker weet of je die baan wel houdt, omdat je een tijdelijk contract hebt. Daarnaast kan 'nee' zeggen tegen een werkgever betekenen dat je je baan over een maand kwijt bent. Jonge werknemers moeten zichzelf dus elke dag bewijzen en meer doen dan dat ze eigenlijk aankunnen."

Het blijkt ook dat jonge werknemers vaak moeite hebben om geduld op te brengen tijdens de start van hun carrière. Dat vindt Verschoor ook wel begrijpelijk omdat alles snel gaat in deze tijd. Maar bij een baan ligt dit iets anders. Jonge werknemers zullen de tijd en geduld moeten opbrengen om in een bedrijf hun draai te vinden en vervolgens door te kunnen groeien, carrière te maken.

Carrièrestress

Maar, zo stelt Verschoor, veel jonge werknemers met burn-out klachten vinden dat dit te lang duurt. Dit kan leiden tot carrièrestress, financiële stress en sociale stress.

Volgens Verschoor beginnen de symptomen al op jonge leeftijd. "Welke kleding draag je, wat voor schoenen koop je, op welke sport ga je, bij welke vrienden wil je horen en welke opleiding kies je. Allemaal keuzes die jongeren moeten moeten. Daarnaast is er de prestatiedruk, waardoor er een torenhoog verwachtingspatroon wordt gecreëerd. Dit komt ook mede door ouders en de directe omgeving."

Burn-out jonge werknemers (foto: ANP/Roos Koole)

De invloed van de sociale media speelt ook een grote rol bij het ontstaan van een burn-out onder jonge werknemers. Er is namelijk nooit een moment zonder 'prikkels' en zonder informatie. Verschoor: "Jongeren staan altijd 'aan'. En als je daar gevoelig voor bent, hoopt stress zich op en loopt de spreekwoordelijke emmer eerder over dan vroeger."

De Zeeuwse werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de burn-out klachten bij jonge werknemers een zorgwekkende ontwikkeling. Dat jonge mensen thuiszitten is, zeker met het oog op de personeelstekorten waar veel bedrijven mee te maken hebben, slecht nieuws. Naar eigen zeggen zien zij de lichte stijging nog niet terug in het eigen personeelsbestand. En dat de link wordt gelegd met tijdelijke arbeidscontracten wordt door de werkgeversorganisatie niet herkend. Een burn-out heeft vaak meerdere oorzaken.

Burn-out jonge werknemers (foto: ANP/Roos Koole)

Het feit dat er steeds meer jonge werknemers last hebben van burn-out klachten is een slechte ontwikkeling voor de Nederlandse economie, zegt de werkgeversorganisatie. Een zieke werknemer kost per dag zo'n 250 euro en met een burn-out zit iemand gemiddeld 180 dagen thuis. Jaarlijks kost dit de huidige arbeidsmarkt dus zo'n 4,5 miljard euro. De Zeeuwse werkgeversorganisatie ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling en vindt de blijvende inzetbaarheid van werknemers dan ook een belangrijk thema.