Eis: vier jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Emergis

(foto: HV Zeeland)

De dodelijke steekpartij vond plaats in het begeleid wonenproject Hof van Sint Pieter in Middelburg, waar 22 mensen wonen met psychiatrische problemen of ernstige verslavingen. De verdachte kondigde haar daad zelf aan via alarmnummer 112. Ze vertelde aan de medewerker van de alarmcentrale dat ze de man iets ging aandoen. De alarmcentrale belde direct Emergis om de begeleiders te waarschuwen. Zij haastten zich naar de kamer, maar kwamen te laat.

In de rechtszaal zei de verdachte zich "vrij weinig" te herinneren van de bewuste dag. Naar eigen zeggen kocht ze drie flessen wijn, keek ze naar The voice of Holland en zat ze de volgende dag op het politiebureau. Over het telefoontje naar de alarmcentrale kan de verdachte zich ook niets meer herinneren. Een agent verklaarde tijdens de zitting dat de verdachte na haar daad gezegd zou hebben "ik hoop wel dat hij dood is, dat verdient hij wel".

Lege flessen drank in de kasten

Hoewel alcohol en drugs verboden zijn bij de begeleid wonenvorm van Emergis bleek uit urine- en bloedonderzoek dat de verdachte zo veel had gedronken dat agressief gedrag en verstoorde waarneming reëel is. Begeleiders van de vrouw zeiden in de rechtszaal nooit iets gemerkt te hebben van haar alcoholgebruik, omdat ze de flessen verstopte in een kast. De advocaat van de verdachte zei dat er van begeleiding nauwelijks sprake was vanuit Emergis: "Toen de moeder van mijn cliënt de kamer opruimde, kwamen er wel twintig lege flessen drank tevoorschijn. Hoe kan dat?"

Lees ook: