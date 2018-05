Lemsom achter het stuur bij VVD Schouwen-Duiveland

Margo Lemsom-Van Gelderen (foto: VVD Schouwen-Duiveland)

Als vice-fractievoorzitter is Bruno van der Hoek aangewezen. De twee vormen nu samen de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Beiden hebben of stonden aan het roer bij een taxibedrijf op het eiland.

Bruno van der Hoek (foto: VVD Schouwen-Duiveland)

Oud-fractievoorzitter Laurence Haack gaat alleen verder als lijst Haack in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

