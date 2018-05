Motorcrosser vlucht met succes, maar wordt later alsnog opgepakt

De motorcrosser gaf geen gehoor aan meerdere stoptekens. (foto: Foto Lex van Lieshout/ANP)

De motorcrosser werd door agenten opgemerkt toen hij zonder kentekenplaat met hoge snelheid vanaf Breskens richting Schoondijke reed. Agenten probeerden de verdachte tegen te houden door hun voertuig dwars over de weg te zetten en een stopteken te geven. De verdachte keerde om en reed met hoge snelheid terug richting Breskens.

Agenten zetten de achtervolging in waarbij snelheden van 120 kilometer per uur werden gehaald. Ook toen een politiemotor naast de motorcrosser ging rijden, stopte de verdachte niet. Hij wist de politie van zich af te schudden door over het fietspad en door het gras te rijden.

Buurtonderzoek

Niet veel later wisten agenten de motorcrosser alsnog aan te houden middels een buurtonderzoek. De verdachte werd aangehouden toen hij op de fiets zat. De politie nam voor nader onderzoek twee voertuigen, een crossmotor en een opgevoerde snorfiets in beslag. Bij een meting op de rollentestbank haalde de snorfiets een snelheid van bijna 95 kilometer per uur.

De zaak is voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.