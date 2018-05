Hoe krijgen we de hongerige buxusrups uit onze tuin?

Met deze tips voorkom je mogelijk een rit naar de milieustraat of, zoals hieronder, het zelf vernietigen van de plant.

Verbranding van buxus in Oud-Vossemeer (foto: Herman de Jonge)

Volgens de professionele bestrijders is het absoluut niet nodig om de buxusstruiken te verwijderen als de rups er in zit. Het is alleen van belang om de struiken goed in de gaten te houden, zodat je direct kunt ingrijpen als de eerste rupsen verschijnen. Meestal dient de eerste generatie zich rond april en mei aan. Die zorgt op haar beurt voor het uitkomen van een tweede generatie in juli, waarvan de rupsen weer een derde lichting rupsen leveren in september. Door de planten in deze perioden goed te inspecteren, kan veel leed voorkomen worden.

Door groenbedrijf of zelf doen

Op de afdeling groen van H4A uit Sas van Gent weten ze wel raad met de buxusrups. "Het middel dat wij gebruiken gaat via het blad. De rups eet daarvan en gaat dood. Het doodt geen andere insecten en het werkt beter dan een middel waarbij je de rups moet raken", legt een medewerker uit. Het middel van H4A is niet te koop in de tuincentra, want het mag alleen door een professioneel groenbedrijf gebruikt worden. "Zodra een klant belt, gaan wij langs. Het werkt drie tot vier weken en pakt een hele generatie rupsen aan".

Aangetaste buxus in Terneuzen (foto: Joke Verhust)

Bij tuincentra en via het internet zijn bestrijdingsmiddelen zoals Pyrethrum Spray, Spruzit Vloeibaar en Luxan Pyrethrumspray verkrijgbaar die zelf kunnen worden toegediend.

Tips van particulieren

Tussen de meldingen van de buxusrups in Zeeland zitten ook de zogenoemde huis- tuin en keukentips. Die variëren van het inspuiten van de buxus met water en afwasmiddel tot het wegspuiten van de rupsen met een hogedrukspuit en de larven vervolgens te verbranden.

Tot slot komen enkele Zeeuwen met de tip om gewoonweg geen buxus in de tuin te zetten. Je kunt ook kiezen voor een alternatief, zoals Ronald van Luik uit Terneuzen in zijn tuin al deed.

Geen schade aan Chinese kamperfoelie in Terneuzen (foto: Ronald van Luik)

Lees ook: