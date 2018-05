Kapelse drugszaak moet overnieuw

Gerechtshof Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Van die 29 verdachten moeten straks zeven mensen opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Volgens het hof in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie fouten gemaakt, maar dat hoeft volgens het hof niet te betekenen dat de verdachten automatisch vrijuit gaan.

Inval in 2011

In november 2011 deed de politie een grote inval bij de Hoogwerkersservice (HWS) in Kapelle. Het bedrijf zou een dekmantel zijn geweest voor het wit wassen van de opbrengsten uit de verkoop van drugs.

Eerder kreeg het Openbaar Ministerie van de Middelburgse rechtbank al te horen dat het onderzoek dat zij hadden gedaan onzorgvuldig was geweest. Toen gingen alle verdachten vrijuit. Het OM ging tegen die uitspraak in hoger beroep en daarvan is vandaag de uitspraak gedaan. Met 22 anderen verdachten in de zaak is onlangs door het OM geschikt, de zaken tegen die verdachten zijn daarmee gesloten.

