'Wiske heeft me door mijn burn-out geholpen'

Nadat haar ouders haar confronteerden met de vraag of er niet iets meer aan de hand was en ze een artikel had gelezen over jonge mensen met een burn-out, is ze naar haar huisarts gegaan. En hij stelde de diagnose. "Ik had een burn-out en moest voorlopig rust nemen. De impact was enorm. Ik heb echt zwarte sneeuw gezien en inmiddels zijn we dus twee jaar verder. Zo lang heeft het herstel geduurd."

Hoe slecht het ook met me ging, ik moest toch naar de manege om haar te verzorgen." Esra Pennings

Wiske, het paard van Esra, heeft een grote rol gespeeld bij het herstel. "Zij is heel belangrijk geweest in de afgelopen twee jaar. Want hoe slecht het ook met me ging, ik moest toch naar de manege om haar te verzorgen. En dat heeft me ontzettend geholpen. Ik had afleiding en het klinkt raar, maar de buitenlucht heeft me heel erg goed gedaan." Bij haar paard kon ze ook vaak ontspannen en kon ze de nare gedachten die ze regelmatig had even los laten.

Wiske heeft me door m'n burn-out geholpen

Licht in de duisternis

Daarnaast heeft Esra ook veel steun gehad aan de gesprekken met een psycholoog. Ze heeft daar een aantal gesprekken mee gevoerd. "In eerste instantie heeft hij me geleerd om het te accepteren. De gesprekken waren erg confronterend, maar hebben me uiteindelijk wel geholpen. Er kwam namelijk op een gegeven weer licht in de duisternis."

Wiske, het paard van Esra (foto: Omroep Zeeland)

Ze is nog niet op haar oude niveau, maar ze voelt zich over het algemeen goed. "Natuurlijk heb ik nog steeds m'n slechte momenten, maar die worden gelukkig steeds minder. Ik weet nu wat mijn zwakke punten zijn en daar hou ik rekening mee."

Zwarte bladzijde

De afgelopen twee jaar bestempelt ze als een zwarte bladzijde in haar leven, maar ze heeft ook iets geleerd van haar burn-out. "Ik ben erachter gekomen dat de zorg toch niets voor mij is. En daarnaast heb ik geleerd om wat minder perfectionistisch te zijn. Het hoeft niet altijd een tien te zijn. En het allerbelangrijkste, geloof in je zelf en geniet van 't leven."

De innige band tussen Esra en haar paard Wiske (foto: Omroep Zeeland)

Esra is overigens niet de enige jonge werknemer met burn-out klachten. Zeeland telt momenteel bijna 5000 jonge werknemers die last hebben van burn-out klachten. Dat is zo'n 15 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Esra vindt dit eigenlijk niet kunnen. "Vroeger hoorde je weleens dat iemand overspannen was, maar dat waren dan meestal de wat oudere werknemers. De laatste jaren zie je dus ook veel jonge werknemers met dit soort klachten." En volgens haar zou het aanbieden van een vast contract een positieve bijdrage kunnen leveren.

