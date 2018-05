Raad Reimerswaal wil kwaliteit water onderzoeken na lekkage bij Doel

Gezien de ligging van de kerncentrales van Doel is het volgens de raad niet ondenkbaar dat besmet water in de Westerschelde is terecht gekomen.

Kerncentrale Doel vanuit de lucht. (foto: ANP )

In gezamenlijke schriftelijke vragen roept de raad het gemeentebestuur op om met de waterschappen en de Veiligheidsregio's van Midden-en West-Brabant en Zeeland de kwaliteit van bijvoorbeeld het water in de Westerschelde maar ook het grondwater te onderzoeken.

Niet naar buiten gelekt

Woensdag werd duidelijk dat er radioactief water door een lasnaad was gesijpeld, maar is het meteen opgevangen in een noodtank. Er is dus, volgens uitbater Engie Electrabel, geen radioactief koelwater naar buiten gelekt.

Ook wil de gemeenteraad Reimerswaal weten hoe de communicatie rond dit incident is verlopen. "Ook deze berichtgeving, die de raad uitsluitend via de media heeft ontvangen, doet geen goed aan het vertrouwen onder de bevolking."

Lees ook: