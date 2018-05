Deel dit artikel:











Timo de Jong pakt eerste zege als belofte in Polen

Timo de Jong heeft in de Poolse etappekoers Carpathian Couriers Race zijn eerste overwinning als belofterenner geboekt. De 19-jarige renner van Destil-Parkhotel Valkenburg kwam na een 119 kilometer lange vijfde rit solo over de meet. In het algemeen klassement steeg hij eveneens naar de elfde plek met nog één etappe voor de boeg.

Timo de Jong (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg) Op een heuvelachtig parcours ging Timo de Jong op de laatste beklimming van de dag in de aanval. Na een snelle afdaling bleef hij in de straten van aankomst Nowy Sacz het jagende peloton voor. De Jong soleerde naar de overwinning en is als de nummer elf van het algemeen klassement begonnen aan de 170,3 kilometer lange slotetappe van Tuchow naar Tarnow-Moscice.