Kerkhove naar halve finale in Tbilisi

Lesley Kerkhove is door naar de halve finale van het ITF-toernooi in het Georgische Tbilisi. De uit Zierikzee afkomstige tennisster rekende in de kwartfinale af met de Slowaakse Tereza Mihalikova. In de halve finale speelt Kerkhove tegen de Georgische thuisspeelster Mariam Bolkvadze.

Lesley Kerkhove (foto: www.knltb.nl) Kerkhove pakte de eerste set overtuigend met 6-2. In de tweede set was het spannend, maar ook daarin was Kerkhove met 7-5 te sterk voor haar tegenstandster. Kerkhove is de hoogst geplaatste speelster van het toernooi met een 221e plaats op de wereldranglijst.