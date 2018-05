Tholenaar met auto te water, veroorzaker rijdt door

Een luchtfoto van snelweg A2 ter hoogte van Vinkeveen (archieffoto) (foto: ANP)

Getuigen verklaarden dat de bestuurder de controle over het stuur verloor, nadat de andere auto hem tijdens een inhaalmanoeuvre afsneed. De Tholenaar en zijn bijrijder konden op eigen kracht uit de auto komen en de kant bereiken.

De politie is nog op zoek naar de andere chauffeur. Die reed in een donkerblauwe of zwarte auto, mogelijk van het merk en type Volkswagen Golf. Ook roept de politie ooggetuigen op zich te melden.