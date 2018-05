De b-tag, wie kent 'm niet?

Toen Omroep Zeeland vanochtend een overtocht maakte, bleek slechts een enkele reiziger de b-tag al op zak te hebben. Sinds 1 april is het nieuwe pasje ingevoerd en sinds 1 mei is de ov-chipkaart niet langer te gebruiken. Vooral toeristen hebben geen idee wat een b-tag is en kopen gewoon een kaartje aan het loket.

De b-tag? Wat is dat?" Een toeriste op de veerboot

Een student die regelmatig gebruik maakt van de boot, heeft de b-tag wel al aangevraagd en zojuist voor het eerst gebruikt. "Het werkt eigenlijk hetzelfde als de ov-chipkaart", vertelt hij. Wanneer we een toeriste vragen of zij het pasje al heeft, reageert ze met: "De b-tag? Wat is dat?"

Tweeduizend aanvragen b-tag

Volgens Movenience, ontwikkelaar van de b-tag, is het betaalmiddel heel succesvol. "Ruim tweeduizend mensen hebben het pasje aangevraagd en dat is ver boven verwachting", vertelt woordvoerder Linda Toutenhoofd.

De b-tag, het nieuwe betaalmiddel voor de veerboot (foto: Omroep Zeeland)

Studenten die met de b-tag reizen, mogen zowel in het weekend als doordeweeks gratis mee. Ook zijn reizigers met de b-tag goedkoper uit dan degene die eenmalig een kaartje kopen aan het loket. Vooralsnog lijkt het erop dus op dat de b-tag de gewone Zeeuw een extra voordeeltje oplevert ten opzichte van de toerist.

