Thools vakantiepark wordt reformatorisch

Artist impression van het nieuwe vakantiepark Wulpdal (foto: Omroep Zeeland)

VVD-wethouder Frank Hommel vroeg zich al jaren af waarom Thoolse kerkgangers wel naar de Veluwe op vakantie gaan, maar dat je de kerkgangers uit die regio niet in Tholen ziet. "Terwijl we hier genoeg voorzieningen hebben voor een vakantie." Om die toeristen nu toch naar Tholen te halen, is hij op zoek gegaan naar een oplossing.

Geen dertien in dozijn

"We wilden geen vakantiepark waar er al dertien van in een dozijn zijn", vertelt Hommel, die toerisme in zijn portefeuille heeft. Het is volgens hem geen park waar alleen gereformeerden mogen verblijven. "Je hoeft niet aan te tonen dat je van een kerk bent om daar te mogen bivakkeren."

Tholen krijgt reformatorisch vakantiepark

In het park komen 131 vakantiewoningen en een kleine horecagelegenheid. De gemeente Tholen gaat verder niet over de invulling zegt Hommel: "Maar ik kan me voorstellen dat zo'n park besluit om op zondag geen activiteiten te organiseren."

Het park past prima bij Tholen, vindt de VVD-wethouder: "De kerk is onlosmakelijk verbonden aan Tholen en daar is niks mis mee. Juist die doelgroep zoekt bijpassende gelegenheden en dan kunnen ze mooi op Tholen terecht".

Lang verwacht en toch gekomen

De plannen voor Wulpdal liggen er al tientallen jaren. Wethouder Hommel was in de jaren tachtig via een architectenbureau al betrokken bij de komst van het park. "Toen heb ik al gewerkt aan de tekeningen voor Wulpdal. We zijn nu wat jaartjes verder en het gaat er eindelijk komen." Als het goed is, worden deze zomer de eerste modelwoningen gebouwd. Daarna gaan de huizen in de verkoop.